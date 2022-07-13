Ubiquiti Unifi Mesh Antenna (UMA-D)

13 июля 2022, 8:45

Unifi Mesh Antenna (UMA-D)м - оригінальний модуль, що був спеціально розроблений для точок доступу UAP-AC-M.

В данній моделі ширина діаграми спрямованості випромінювача повністю залежить від обраного робочого діапазону: 5 ГГц - 45 градусів; 2.4 ГГц – 90 градусів.

Інженери компанії помістили антену в прозорий герметичний корпус з пластику з надійним захистом від корозії, забруднень і механічних впливів. Підключається Unifi Mesh Antenna UMA-D до точки доступу за допомогою двох роз'ємів типу RP-SMA. Рекомендовано використовувати фірмові кабелі виробництва Ubiquiti Networks, що відрізняються високою якістю і будуть оптимальними для застосування з UniFi Mesh Antenna.

UniFi Mesh Antenna доцільно використовувати там, де потрібно забезпечити охоплення групи абонентів, які знаходяться в одному секторі.

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