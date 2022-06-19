Ubiquiti UniFi Security Gateway (USG) - компактний маршрутизатор-шлюз

19 июня 2022, 16:18

Маршрутизатор-шлюз для UniFi. Пристрій, що розширює можливості корпоративної системи UniFi для охоплення маршрутизації та безпеки вашої мережі.

UniFi Security Gateway поєднує в собі широкий функціонал безпеки з високопродуктивною маршрутизацією. Здібний маршрутизувати до 1 мільйона пакетів в секунду, UniFi Security Gateway може бути легко налаштований за допомогою інтуїтивного програмного забезпечення UniFi Controller, яке одночасно дозволяє керувати точками доступу UniFi для бездротового зв'язку, а також камерами IP-відеоспостереження та смартфонами IP-телефонії - просто та зручно, все в одному місці При цьому сам комп'ютер з контролером може розташовуватися як у тій самій L2-мережі, так і в хмарі або NOC.



3 порти Gigabit Ethernet

1 мільйон пакетів на секунду для 64-байтних пакетів

швидкість лінії (3 Гбіт/сек) для пакетів 512 байт та більше

інтегрується та керується за допомогою фірмового безкоштовного програмного комплексу UniFi Controller (v4.x)

безпечне віддалене управління та моніторинг

можливість керування за допомогою CLI для досвідчених користувачів

тиха робота без кулерів.



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