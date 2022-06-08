Якісний та функціональний маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

8 июня 2022, 20:56

Якісний та функціональний Wi-Fi-маршрутизатор, що працює під управлінням RouterOS - повнофункціональній операційній системі маршрутизації, яка безперервно покращується протягом п'ятнадцяти років.

Динамічна маршрутизація, точка доступу, міжмережевий екран, MPLS, VPN, покращена якість обслуговування, балансування навантаження та прив'язка, конфігурація та моніторинг у реальному часі – лише декілька з безлічі функцій, що підтримуються RouterOS.

RB2011UiAS-2HnD-IN виконаний з чудовим функціоналом та необхідними інтерфейсами. Він оснащений новим мережевим процесором Atheros 600 МГц 74K MIPS, має 128 МБ оперативної пам'яті, 5 портів Ethernet 10/100 Мбіт/с, 5 портів Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с та відсік SFP (модуль SFP у комплектацію не входить). Крім того, маршрутизатор має потужний дводіапазонний 2.4 ГГц 802.11 b/g/n бездротовий AP, послідовний порт RJ45, а також порт microUSB.

Пристрій ретельно протестований і рекомендується використовувати з модулями SFP MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D та S-35/53LC20D (не входять до комплекту).

Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN також має пасивну вихідну потужність PoE на останньому порту (ETH10), це означає, що можна підключити інший пристрій через звичайний кабель Ethernet.

Частота роботи Wi-Fi - 2.4 ГГц

Інтерфейси - 5 х Ethernet 10/100 Мбіт/с, 5 х Ethernet 1000 Мбіт/с, 1 x SFP, 1 x Серійний порт RJ45, 1 x microUSB type AB

Призначення роутера - серверний

Швидкість LAN портів - 1 Гбіт/с

WAN-порт - Ethernet

Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n)

USB порт - 1 х microUSB

Особливості - підтримка PoE, підтримка VPN

Конструкція антен - незнімні

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