Потужний маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM в форм-факторі 1U

31 июля 2022, 16:43

Маршрузатор RB2011UiAS-RM модель серії RB2011 виконана в форм-факторі 1U.

Має не тільки п'ять Gigabit LAN і п'ять Fast Ethernet LAN портів SFP порт (SFP модуль не входить в комплект!), але також послідовний порт RJ45, порт micro-USB і більше пам'яті. Крім того, тут встановлена ліцензія RouterOS L5.

Яскравий сенсорний ЖК-дисплей допомогає робити прості налаштування конфігурації (попередньо ввівши пароль), а також бачити статистику інтерфейсів, графіки і використання ресурсів.

Рекомендуються для використання з модулями SFP MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D і S-35/53LC20D.

Операційна система - RouterOS

Ліцензія (Router OS), lvl - 5

Частота процесора - 600 МГц

Обсяг RAM - 128MB

Кількість портів 10/100 Mbit - 5

Кількість портів 10/100/1000 Mbit - 5

Порт SFP/SFP+ - 1

Порт USB - 1

Живлення через роз'єм jack

Живлення через Passive PoE

Роздача Passive PoE



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