Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN

8 июля 2022, 20:53

Прогресивне рішення для серверних систем.

RB2011UiAS-IN оснащений сенсорним РК-дисплеєм, за допомогою якого можна робити прості установки конфігурації (попередньо ввівши пароль), а також бачити статистику інтерфейсів, графіки та використання ресурсів.

Перевагою даного маршрутизатора є:

здатність живити підключений пристрій Passive PoE через 10-й порт;

Ліцензія 5-го рівня;

Більше оперативної пам'яті.

Рекомендовані SFP модулі S-85DLC05D, S-31DLC20D та S-35/53LC20D від MikroTik.

Операційна система - RouterOS

Частота процесора - 600МГц

Об'єм RAM - 128MB

Об'єм ROM - 64MB

Кількість портів 10/100 Mbit - 5

Кількість портів 10/100/1000 Mbit - 5

Порт SFP/SFP+ - 1

Порт USB - 1

Харчування через jack роз'єм

Живлення через Passive PoE

Роздача Passive PoE

Максимальна споживана потужність - 15 W



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