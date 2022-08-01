Серверний маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN

Прогресивне рішення для серверних систем. RB2011UiAS-IN оснащений сенсорним РК-дисплеєм, за допомогою якого можна робити прості установки конфігурації (попередньо ввівши пароль), а також бачити статистику інтерфейсів, графіки та використання ресурсів.
Перевагою даного маршрутизатора є:
здатність живити підключений пристрій Passive PoE через 10-й порт;
Ліцензія 5-го рівня;
Більше оперативної пам'яті;
Рекомендовані SFP модулі S-85DLC05D, S-31DLC20D та S-35/53LC20D від MikroTik;
Операційна система - RouterOS;
Частота процесора - 600МГц;
Об'єм RAM - 128MB;
Об'єм ROM - 64MB;
Кількість портів 10/100 Mbit - 5;
Кількість портів 10/100/1000 Mbit - 5;
Порт SFP/SFP+ - 1;
Порт USB - 1;
Харчування через jack роз'єм;
Живлення через Passive PoE;
Роздача Passive PoE;
Максимальна споживана потужність - 15 W;
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