Маршрутизатор Ubiquiti UDM - UniFi Dream Machine

30 октября 2022, 20:59

Комплексне рішення для дому та невеликих офісів - потужний пристрій із 4-ядерним процесором, 2 ГБ оперативної пам’яті та поєднанням всіх необхідних функцій:

Дводіапазонна точка доступу WiFi підтримує 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 (4x4), 1733 + 300 Мбіт/с

Керований 4-портовий гігабітний комутатор з підтримкою VLAN

Шлюз безпеки UniFi - пропонує розширені політики брандмауера та постійне керування загрозами, щоб діяти як система запобігання вторгненням (IPS) і система виявлення вторгнень (IDS).

UniFi Controller - мережевий контролер UniFi може надавати пристрої UniFi, планувати мережі та швидко керувати системним трафіком.

UDM є ідеальним першим пристроєм UniFi. Він простий у використанні та пропонує всі переваги UniFi для дому та бізнесу. Легко розширюйте UDM, додаючи більше комутаторів UniFi або точок доступу, одночасно керуючи мережею за допомогою вбудованого контролера.

Додаток UniFi Network і UniFi Cloud забезпечують віддалений доступ до контролера з будь-якого місця. Вся мережа може бути оновленою та безпечною за допомогою автоматичних оновлень програмного забезпечення, які є безкоштовними.



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