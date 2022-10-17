Новий калькулятор ресурсів ОС UniFi 07.07.2022

17 октября 2022, 16:47

Ваше розгортання мережі UniFi буде настільки добрим, наскільки добре його планування. Під час створення системи вашої мрії та визначення способів оптимізації її продуктивності необхідно розглянути два важливі питання. По-перше, чи можна ваше обладнання без проблем інтегрувати у ваш простір.

Ubiquiti пропонує свій Design Center інтерактивний інструмент візуалізації, який дозволяє вам нанести на карту спеціальну мережу, яка унікально підходить для вашого розташування.

Набір продуктів UniFi великий, цілісний і розроблений для високої масштабованості, щоб ви могли створювати та підтримувати мережі будь-якого розміру. Це означає, що у вас є ⚙⚙⚙ безліч варіантів, коли справа доходить до вибору ідеальних пристроїв, програм і функцій, тому ми рекомендуємо не поспішати під час процесу планування. Коли ви завершите розгортання, постане важливе наступне запитання:

Чи є у мене те, що мені потрібно, щоб запустити все це?

Для полегшення роботи компанія представила UniFi OS Console Resource Calculator: абсолютно новий режим, який не тільки забезпечує обробку консолі та обмеження пам’яті одним клацанням миші, але й дає динамічні наближення того, наскільки добре кожна консоль може підтримувати різні типи розгортання.

Нашим головним пріоритетом є забезпечення того, щоб кожен користувач міг повністю охопити кожен компонент своєї системи, щоб точно знати, яка консоль йому підходить. Після вибору консолі та програм, які вона запускатиме, у вас є безліч параметрів налаштування, які допоможуть вам визначити, скільки пристроїв ви підключаєте, як вони функціонуватимуть і чи матимуть вони розширені конфігурації.

Коли ви вносите налаштування, ви побачите, як це вплинуло на процесор і пам’ять кожної консолі, що допоможе вам визначити, чи ви вибрали правильну модель, чи вам потрібна модель із вищими характеристиками.



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