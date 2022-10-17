17 октября 2022, 16:47

Новий калькулятор ресурсів ОС UniFi 07.07.2022

Ваше розгортання мережі UniFi буде настільки добрим, наскільки добре його планування. Під час створення системи вашої мрії та визначення способів оптимізації її продуктивності необхідно розглянути два важливі питання. По-перше, чи можна ваше обладнання без проблем інтегрувати у ваш простір.

Ubiquiti пропонує свій Design Center інтерактивний інструмент візуалізації, який дозволяє вам нанести на карту спеціальну мережу, яка унікально підходить для вашого розташування.

Набір продуктів UniFi великий, цілісний і розроблений для високої масштабованості, щоб ви могли створювати та підтримувати мережі будь-якого розміру. Це означає, що у вас є ⚙⚙⚙ безліч варіантів, коли справа доходить до вибору ідеальних пристроїв, програм і функцій, тому ми рекомендуємо не поспішати під час процесу планування. Коли ви завершите розгортання, постане важливе наступне запитання:

Чи є у мене те, що мені потрібно, щоб запустити все це?

Для полегшення роботи компанія представила UniFi OS Console Resource Calculator: абсолютно новий режим, який не тільки забезпечує обробку консолі та обмеження пам’яті одним клацанням миші, але й дає динамічні наближення того, наскільки добре кожна консоль може підтримувати різні типи розгортання.

Нашим головним пріоритетом є забезпечення того, щоб кожен користувач міг повністю охопити кожен компонент своєї системи, щоб точно знати, яка консоль йому підходить. Після вибору консолі та програм, які вона запускатиме, у вас є безліч параметрів налаштування, які допоможуть вам визначити, скільки пристроїв ви підключаєте, як вони функціонуватимуть і чи матимуть вони розширені конфігурації.

Коли ви вносите налаштування, ви побачите, як це вплинуло на процесор і пам’ять кожної консолі, що допоможе вам визначити, чи ви вибрали правильну модель, чи вам потрібна модель із вищими характеристиками.

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