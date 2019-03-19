Новая версия Ubiquiti UniFi Network Controller

Компания Ubiquiti обновила программное обеспечение UniFi Controller для своих продуктов до версии 5.10.19.
UniFi Controller
ПО UniFi Controller позволяет администраторам настраивать и контролировать устройства UniFi, используя графический интерфейс пользователя.
Специально разрабатывалось для удобного управления устройствами Ubiquiti и поставляется Freeware - нет отдельной платы за программное обеспечение, лицензирование, хостинг или поддержку.
UniFi - фирменная технология Ubiquiti, включающая аппаратную и программную части. ВАЖНО! Новая версия ПО содержит обновления обеспечивающие общую безопасность платформы UniFi и ее устройств, поэтому настоятельно рекомендуется обновиться до последней версии.
Новые возможности UniFi Network Controller
Тёмный режим
WiFi Experience Score
Функция оптимизации производительности сети и Wi-Fi
Опция включения syslog и netconsole для входа на локальный контроллер
Экран «Что нового» на сетевом контроллере UniFi предоставит пользователям информацию о доступных обновлениях
Настройка скорость порта коммутатора на основе возможностей устройства
Обратите внимание!
Начиная с версии UniFi Network 5.10, минимальная необходимая версия прошивки для UAP/USW будет 4.0.9, а для USG - 4.4.34.
Устройства с более ранней прошивкой будут отображаться в контроллере и работать также, это обновление не меняет никаких настроек.
Однако учтите, что вы не сможете изменить конфигурацию устройства, пока не обновите прошивку.
Исправления в UniFi Network Controller 5.10.19
Исправлена ошибка, мешающая переносу базы данных при обновлении с предыдущей версии
Исправлена ошибка переноса базы данных для пользователей без конфигурации гостевого портала
Устранена ошибка установки имени пользователя и пароля SSH на UCK, а также отсутствие уведомления Исправлена проблема нажатия кнопки «Отправить» при изменении учетных данных SSH
Исправлен процесс загрузки и обновления L3
Исправлены файлов cookie внешнего гостевого портала
Устранена ошибка получения временных облачных учетных данных
Исправлена Mongo для 32-bit не UCK систем
Исправлены переводы для zh_CN
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