Новая версия Ubiquiti UniFi Network Controller

19 марта 2019, 9:45

Компания Ubiquiti обновила программное обеспечение UniFi Controller для своих продуктов до версии 5.10.19.

UniFi Controller

ПО UniFi Controller позволяет администраторам настраивать и контролировать устройства UniFi, используя графический интерфейс пользователя.

Специально разрабатывалось для удобного управления устройствами Ubiquiti и поставляется Freeware - нет отдельной платы за программное обеспечение, лицензирование, хостинг или поддержку.

UniFi - фирменная технология Ubiquiti, включающая аппаратную и программную части. ВАЖНО! Новая версия ПО содержит обновления обеспечивающие общую безопасность платформы UniFi и ее устройств, поэтому настоятельно рекомендуется обновиться до последней версии.

Новые возможности UniFi Network Controller

Тёмный режим

WiFi Experience Score

Функция оптимизации производительности сети и Wi-Fi

Опция включения syslog и netconsole для входа на локальный контроллер

Экран «Что нового» на сетевом контроллере UniFi предоставит пользователям информацию о доступных обновлениях

Настройка скорость порта коммутатора на основе возможностей устройства

Обратите внимание!

Начиная с версии UniFi Network 5.10, минимальная необходимая версия прошивки для UAP/USW будет 4.0.9, а для USG - 4.4.34.

Устройства с более ранней прошивкой будут отображаться в контроллере и работать также, это обновление не меняет никаких настроек.

Однако учтите, что вы не сможете изменить конфигурацию устройства, пока не обновите прошивку.

Исправления в UniFi Network Controller 5.10.19

Исправлена ошибка, мешающая переносу базы данных при обновлении с предыдущей версии

Исправлена ошибка переноса базы данных для пользователей без конфигурации гостевого портала

Устранена ошибка установки имени пользователя и пароля SSH на UCK, а также отсутствие уведомления Исправлена проблема нажатия кнопки «Отправить» при изменении учетных данных SSH

Исправлен процесс загрузки и обновления L3

Исправлены файлов cookie внешнего гостевого портала

Устранена ошибка получения временных облачных учетных данных

Исправлена Mongo для 32-bit не UCK систем

Исправлены переводы для zh_CN

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