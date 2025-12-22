CR500A - новий вертолітний БПЛА для НОАК

22 декабря 2025, 16:45

НВАК продовжує нарощувати «східний варіант» розвіддально-ударної зв’язки на тактичному рівні.



Гелікоптерний БпЛА CR500A — один із показових елементів цієї ланки: апарат масою близько 500 кг, до 5 годин роботи в повітрі, до 100 км по каналу управління й застосування ПТКР на дистанціях 6–10 км. Формально — просто безпілотний вертоліт із протитанковими ракетами. Фактично — ще один інструмент, який дозволяє НОАК перекладати вогневі задачі з пілотованої авіації й бронетехніки на дистанційно керовані носії.

Вертолітна схема для Китаю тут принципова. На відміну від «класичних» мультикоптерів, CR500A може зависати, працювати з укриттів рельєфу, «виглядати» за складками місцевості та будівлями, тримаючи ціль під прицілом до моменту пуску ПТУР. Для штурмових підрозділів це означає, що ризик для живої сили зменшується: розвідка маршруту, контроль «мертвих зон», виявлення засідок, підсвітка цілей для інших засобів.Зв’язка «500-кілограмовий вертолітний дрон + протитанкові ракети на 6–10 км» добре лягає в китайську логіку багатошарового вогневого пояса. На коротких дистанціях працюють наземні ПТРК і дрони-камікадзе, далі — такі системи, як CR500A, а понад ними — більші БпЛА та вертолітна/армійська авіація.Обмеження очевидні й теж важливі. Радіус у 100 км і вертолітна схема роблять CR500A чутливим до потужного ППО й РЕБ, а також до масових FPV, які НОАК умовний противник вже активно розгортає. Це не «зброя глибокого рейду», а інструмент для насиченого тактичного театру, де ключові — швидке розгортання, 5-годинне чергування в повітрі й можливість швидко переключатися між «чистою розвідкою» та ударом по вже виявленій цілі.Для потенційних опонентів НОАК це означає просту річ: будь-яка техніка, що виходить на рубіж 6–10 км від китайських порядків, повинна вважати, що по ній уже працює не лише оптика спостереження, а й наведені протитанкові боєприпаси з вертолітних БпЛА.