Китай представив нову легку зенітну установку Yitian: мобільний щит проти дронів

16 октября 2025, 11:45

Китай продовжує активно нарощувати можливості ближньої протиповітряної оборони.

Державна корпорація NORINCO презентувала нову легку зенітну систему Yitian, створену на базі 4×4-позашляховика Yema і призначену для ураження цілей на малих і надмалих висотах — від гелікоптерів і безпілотників до високошвидкісних крилатих ракет.

Yitian має компактну броньовану кабіну для екіпажу та пускову установку, адаптовану під ракети **TY-90** у наземній версії. Ця модифікація розрахована на автономне використання в умовах пересіченої місцевості або прибережних зон, де розгортання важчих систем, таких як HQ-17 чи FK-1000, є неможливим.



Однією з особливостей Yitian є надвисока мобільність і простота експлуатації. Установкою керує екіпаж лише з двох осіб, які користуються джойстиками та інтерфейсом, що NORINCO описує як «інтуїтивний». Такий підхід дозволяє мінімізувати час підготовки розрахунків і використовувати комплекс у швидких розгортаннях або міських умовах.



Ракети, застосовані в системі, є адаптованими варіантами авіаційної серії TY-90. Їхня бойова частина вагою близько 3 кг спеціально розроблена для ураження гвинтокрилих апаратів — зокрема шляхом руйнування лопатей або критичних вузлів конструкції. NORINCO заявляє, що ракета має всеспрямовану здатність ураження, тобто може перехоплювати цілі незалежно від напрямку їхнього наближення.

Yitian слід розглядати як відповідь Китаю на стрімке зростання загрози з боку малопомітних БПЛА й низьколітаючих засобів ураження. Легка архітектура, автономність і універсальність роблять установку потенційно привабливою для експорту — особливо для країн із розгалуженою береговою лінією чи складним рельєфом.У глобальному контексті поява Yitian демонструє, як Китай поступово переходить від копіювання іноземних рішень до створення власних систем короткої ППО нового покоління — мобільних, технологічно спрощених і розрахованих на масове застосування в умовах сучасного поля бою.