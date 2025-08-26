РФ створює легку вогнеметну систему для роботизованих платформ "Оміч"

26 августа 2025, 13:45

Інженери Омського автобронетанкового інституту розробили легку вогнеметну установку для інтеграції на роботизовану платформу «Оміч», яка вже активно використовується на фронті у складі російських підрозділів.



Це рішення відображає поточну тенденцію РФ щодо модернізації безпілотних наземних систем та розширення їхніх ударних можливостей.

Платформа «Оміч» була створена у 2022 році на запит бійців батальйону «Сомалі» і спочатку виконувала функції грузового БПРК: доставка боєприпасів, евакуація поранених, транспортування вантажів масою до 500 кг із можливістю буксирування причепа. Вона існує у кількох модифікаціях та масово застосовується у зоні бойових дій.Хоча офіційні характеристики нової вогнеметної системи не оприлюднені, відомо, що раніше на «Оміча» встановлювали ручні реактивні піхотні вогнемети РПО-А «Шмель». Вірогідно, нова установка базується на цьому досвіді, але є інтегрованим рішенням із підвищеною автоматизацією та збільшеним боєкомплектом. Це може дозволити застосовувати платформу як дешевий ударний інструмент ближнього бою, придатний для зачистки укріплених позицій, траншей і лісосмуг.Фактично, поява «Омічів» із вогнеметними системами демонструє новий етап еволюції російських наземних БПРК. РФ намагається перетворити ці платформи з допоміжних засобів у повноцінні ударні елементи, що здатні виконувати ризиковані завдання без залучення особового складу. При цьому відсутність розвинених систем керування та захисту робить «Оміч» ефективним переважно на тактичному рівні й лише у локальних сценаріях ближнього бою.Створення вогнеметної модифікації для «Оміча» свідчить про прагнення РФ масово використовувати дешеві роботизовані комплекси для штурму укріплених позицій і підвищення живучості особового складу. Якщо розробка вийде на серійне виробництво, українським силам доведеться враховувати нову динаміку ризиків у ближньому бою, зокрема посилення загрози з боку дронів-наземників зі зброєю прямого ураження.