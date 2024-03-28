28 марта 2024, 10:15

Британія модернізує дрони для України, щоб росіяни не змогли їх "посадити"

Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом, пише Reuters.


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