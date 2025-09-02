ГлавнаяНовости
2 сентября 2025, 11:15

NORINCO патентує нове важке колісне шасі 8х8

Китайська корпорація NORINCO отримала патент на нове важке колісне шасі 8×8, яке є розвитком платформи VN-22. 

Воно вже демонструвалося як база для нової самохідної артилерійської установки SH-16A, що отримала додаткові сошники для підвищення стабільності під час стрільби.

Попередній варіант — VN-22 6×6 — активно просувається на експорт і вже виробляється за ліцензією у Пакистані та Іраку (де відоме під позначенням FAARIS), а також закуплений Сенегалом, Буркіна-Фасо та Кот-д’Івуаром. Це свідчить про значний потенціал китайських платформ на ринках Африки та Південної Азії.

Конструктори Першого механічного заводу Внутрішньої Монголії створили шасі з сучасною компоновкою, яке може застосовуватися не лише для бронетранспортерів, але й для широкого спектра спеціалізованих машин — від артилерійських комплексів до систем ППО.

Фактично NORINCO демонструє прагнення створити єдину гнучку платформу нового покоління, що спрощує стандартизацію та здешевлює виробництво, роблячи китайські рішення привабливими для масового експорту.


