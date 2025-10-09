Китай патентує копію українського "антидронового щита" для танків

9 октября 2025, 11:15

Китайська компанія Dragon Shield Intelligent Equipment із провінції Аньхой подала патент на кладний захисний щит від дронів для танків який майже повністю повторює українські фронтові розробки.



Нововведення стало черговим прикладом адаптації українських рішень у сфері захисту бронетехніки, які раніше вже копіювала Росія.

Згідно з описом патенту, система являє собою легку, вибухостійку металеву сітку, що розгортається над корпусом танка і покликана захищати машину від дронів із підвісними боєприпасами. Ключовою інновацією китайської версії стала моторизована система складання, яка дозволяє екіпажу дистанційно відкривати або прибирати купол під час маневрування.



Конструкція монтується незалежно від башти — над корпусом танка. У складеному вигляді вона прилягає до броні, а при розгортанні створює додатковий рівень захисту верхньої проєкції, де дрони FPV та кватрокоптери найчастіше здійснюють прицільні удари.



Росія першою відтворила українську концепцію, встановивши спрощені версії на свої танки ще у 2024 році. Тепер китайські підприємства вдосконалили її — додавши автоматизацію, легші матеріали та модульну конструкцію, придатну для серійного виробництва.

Хоча невідомо, чи буде система прийнята на озброєння Народно-визвольною армією Китаю, сам факт патентування свідчить про зростаючий інтерес оборонної промисловості до українських фронтових інновацій.Війна в Україні фактично створила новий напрям у світовій бронетехніці — системи активного й пасивного захисту від дронів тепер розробляються у провідних оборонних державах. Український досвід із простими, але ефективними рішеннями — на кшталт складаних куполів, решітчастої броні й електронних засобів боротьби — став еталоном для інженерів від Москви до Пекіна.