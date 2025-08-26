Китай розробляє танк з гібридною силовою установкою та електромагнітним захистом

26 августа 2025, 11:15

Китайська оборонна промисловість готує нове покоління основних бойових танків та бойових машин вогневої підтримки (БМВП), оснащених гібридними силовими установками.



Ключова мета такої концепції — створення позитивного енергетичного балансу на борту машини для живлення перспективних систем активного та пасивного захисту, включно з електромагнітною бронею.

Відомо, що дослідження у сфері електромагнітної протидії кумулятивним боєприпасам велися ще з 1970-х років у СРСР, США та Німеччині, але їх практична реалізація тривалий час залишалася проблематичною через нестачу енергоресурсів на борту танка. Сучасні китайські розробки, ймовірно, вирішують це обмеження завдяки високопотужним гібридним енергетичним системам, що поєднують дизель-генератор і батарейні накопичувачі.



За результатами експериментів, викладених у дослідженні китайських інженерів "Відхиляюча дія пасивної електромагнітної броні на кумулятивний струмінь", підтверджено ефективність нової технології. Тести з пробиттям броні показали:



відхилення фрагментів кумулятивного струменя на тильній перешкоді досягається при напрузі ≈2 170 В і піковому струмі до 50 кА;

підвищення зарядної напруги та струму збільшує відхиляючу дію електромагнітного поля;

унаслідок цього зменшується проникаюча здатність кумулятивного заряду, що суттєво підвищує стійкість броні до сучасних боєприпасів.

Інтеграція гібридної силової установки дозволяє накопичувати достатній енергетичний запас для живлення не лише електромагнітної броні, а й потенційно систем направленої енергії — наприклад, активних лазерних комплексів проти БПЛА та ПТРК.Китай робить ставку на гібридні танки та бойові машини нового покоління, поєднуючи високу енергоозброєність із технологіями електромагнітного пасивного захисту. Це свідчить про перехід НВАК до платформної архітектури бронетехніки, де енергетичний потенціал машини стає критичним елементом бойової живучості. Якщо дослідження підтвердяться у серійних зразках, це може радикально змінити ефективність сучасних протитанкових засобів.