Нові резервні акумулятори Bosch для сучасних енергомістких легкових автомобілів

28 сентября 2024, 20:35

Bosch розширила асортимент допоміжних акумуляторів серією S5 AX.

Нові батареї з технологією AGM були спеціально розроблені для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та електричною системою з двома акумуляторами.

Сучасні легкові автомобілі потребують набагато більше електроенергії – на використання систем безпеки, застосування безлічі допоміжних функцій і, що не менш важливо, запуск системи «старт-стоп». Все це призводить до того, що навіть найпотужніші стартерні батареї працюють на межі своїх можливостей. Тому в автомобілях з особливо великою кількістю електропристроїв все частіше використовуються електричні системи з допоміжною батареєю як додатковим джерелом живлення.Bosch поповнила свій асортимент допоміжних акумуляторів серією S5 AX. Ці резервні батареї, що використовують особливо надійну та потужну технологію AGM, були спеціально розроблені для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та подвійною системою акумуляторів. Їх не слід плутати зі значно більшими резервними батареями для автомобілів з електричними або гібридними силовими установками.В акумуляторах із технологією AGM (absorbing glass mat) спеціальні скловолоконні мати, розміщені між свинцевими пластинами акумулятора, зв'язують кислоту. Завдяки низькому внутрішньому опору, який виникає, відбувається швидка реакція між кислотою та матеріалом пластин, що дозволяє акумулятору виробляти більше енергії. Завдяки цій технології допоміжна акумуляторна батарея Bosch S5 AX забезпечує надійну роботу навіть в умовах високих пікових навантажень.Це стабілізує електричну 12-вольтову систему та дозволяє подовжити фази «старт-стоп», що заощаджують пальне, оскільки безпечний запуск гарантується навіть за екстремальних температур і при запущених додаткових функціях. Допоміжні акумуляторні батареї Bosch мають у чотири рази вищу стабільність циклу, ніж звичайні стартерні батареї, і вирізняються довшим терміном експлуатації. Оптимізована конструкція елементів також забезпечує чудове прийняття заряду, а також постійну високу пускову потужність і стійкість до корозії. Крім того, спеціальна конструкція кришки батареї S5 AX означає, що вона абсолютно не потребує технічного обслуговування.Поряд із повним асортиментом стартерних батарей для всіх сегментів транспортних засобів, Bosch також пропонує дилерам і автомайстерням високоефективні допоміжні батареї з технологією AGM, які сьогодні використовуються все частіше, особливо в автомобілях преміумкласу.