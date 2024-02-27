Переваги використання тепловізорів AGM

27 февраля 2024, 14:25

Обираючи військове спорядження, варто завжди робити акцент на двох речах – ефективність та економічна доцільність. Тому що немає сенсу купляти дорогі аксесуари, що не здатні переносити найскладніші умови навколишнього середовища, включаючи й безпосередньо бойові умови. В наш час обходитись без якісних тепловізорів неможливо. Найчастіше як бренд подібного обладнання обирають тепловізор американського виробника AGM. Це відома на весь світ американська компанія, що виробляє та постачає не тільки тепловізори, але біноклі й приціли. Основною сферою застосування є військова, але також варто зазначити й полювання, організацію охорони, інше приватне використання.

В каталозі інтернет-магазину Control.ua можна без проблем знайти різноманітні теплові пристрої бренду AGM. Проте, важливо, щоб покупці чітко розуміли, для яких завдань вони хочуть придбати подібний товар, а саме:

Є монокуляри тепловізійного типа, що потрібні для спостереження на короткі чи далекі дистанції. У користувача є можливість записати відео та передати на смартфон чи планшет. Виробник попрацював над покращенням матеріалів лінз та над ергономікою корпусу.

Біноклі для ведення спостереження за об'єктом на великій відстані можуть працювати вручну чи на штативі. Користувачу доступна опція збільшення.

Приціли для зброї мають лінзи з германію та стійкий до зовнішніх факторів корпус. Прилад живиться за допомогою батареї чи додаткових блоків. Користувач опціонально обирає тип та колір прицільної сітки.

Виробник використовує в прицілах, монокулярах чи біноклях особливо чутливу технологію інфрачервоного зображення, що дозволяє бачити скрізь дим, в повній темряві чи при інших складних умовах, навіть малі перепади температури на об'єкті.

До переваг виробів марки AGM можна віднести швидкість адаптації новачкам, для роботи треба лише натиснути одну кнопку і почекати пару секунд. Керувати пристроєм можна і дистанційно, а меню дозволяє змінювати різні робочі параметри. Також перевагою є дуже якісна картинка, з роздільною здатністю в 1280х960 пікселів. Окрім цифрового зуму до 8x включно, власник тепловізора може корегувати різкість, контрастність, яскравість. Оператор вручну робить фокусування об'єктива через налаштування положення кільця.

Завдяки модулю Wi-Fi, є можливість передавати картинку онлайн, що дуже зручно. Це одночасно легкі, але достатньо міцні девайси, що спокійно переносять вологу, пил. Електроніка справляється з дуже інтенсивними циклами роботи, що дуже потрібно у військових задачах. Хоча і приватні потреби покупця, у вигляді полювання в темний час, будуть задовільнені завдяки використанню монокулярів чи інших подібних пристроїв.

Щодо обслуговування тепловізорів AGM, то це важливо робити, причому, треба займатись обслуговуванням вчасно. Для очищення корпусу достатньо пройтись м'якою тканиною. Щодо лінз, то для них можна брати пензлик для видалення великого бруду. А для відновлення якісного зображення, треба взяти змочений в етанолі м'який ватний диск чи подібній розхідний матеріал.

Подібні тепловізори мають великий спектр доступних задач та здатність швидко адаптуватись до нових умов. Вони будуть однаково корисними як в нічний час, коли видимість практично нульова, так і вдень. Картинка завжди є реалістичною, без артефактів та явного спотворення малих деталей.