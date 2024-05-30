Переваги використання ПРРО для інтернет-магазину

30 мая 2024, 18:15

Представники бізнесу активно переходять до використання сучасних технологій, які полегшують ведення розрахунків та відносини з клієнтами. Звичайні касові апарати все частіше змінюються на більш зручні програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), спеціально розроблені для видачі електронних чеків за допомогою смартфона або комп’ютера. Згідно з оновленим законодавством України, застосування програмних РРО для інтернет-магазинів є обов’язковим, якщо в процесі торговельної діяльності приймається готівка від клієнтів або на пошті (при надсиланні товару з післяплатою через "Нову Пошту"), здійснюється безготівкова оплата по QR-коду, використовується послуга "Еквайринг" або кур’єрська доставка з розрахунком на місці. За недотримання вимог щодо видачі розрахункових документів передбачені штрафи.

Успішна бізнесова діяльність часто потребує прийняття прогресивних рішень. Одне із них — вибір зручного й дуже простого у використанні програмного РРО Checkbox. В порівнянні із традиційними касовими апаратами воно має ряд важливих переваг:

Ефективність в торгівлі онлайн. Для розрахунку з покупцями інтернет-магазинам необхідний якісний інструмент. Професіонально створений ПРРО Checkbox забезпечує оптимізацію розрахункового процесу, полегшує облік грошових потоків, їх постійний контроль.

Для розрахунку з покупцями інтернет-магазинам необхідний якісний інструмент. Професіонально створений ПРРО Checkbox забезпечує оптимізацію розрахункового процесу, полегшує облік грошових потоків, їх постійний контроль. Інтеграція в сучасні системи. Максимальна інтеграційна здатність Checkbox дозволяє легко взаємодіяти з різніми CMS й CRM. В результаті забезпечується автоматизація бізнес-діяльності, значно підвищується продуктивність онлайн-магазину.

Максимальна інтеграційна здатність Checkbox дозволяє легко взаємодіяти з різніми CMS й CRM. В результаті забезпечується автоматизація бізнес-діяльності, значно підвищується продуктивність онлайн-магазину. Автоматична видача електронних чеків. Застосування програмного РРО надає можливість надсилати розрахункові документи клієнтам, спростити обліковий процес, значно зменшити витрати на паперову документацію.

Застосування програмного РРО надає можливість надсилати розрахункові документи клієнтам, спростити обліковий процес, значно зменшити витрати на паперову документацію. Мобільність і гнучкість. Checkbox дозволяє робити розрахунки, вести їх облік за допомогою пристроїв з інтернет-доступом (навіть в офлайні). Це надзвичайно зручно для активних підприємців.

Checkbox дозволяє робити розрахунки, вести їх облік за допомогою пристроїв з інтернет-доступом (навіть в офлайні). Це надзвичайно зручно для активних підприємців. Доступність. На відміну від звичайних апаратних кас, використання ПРРО не потребує купівлі та регулярного обслуговування дорогого обладнання.

На відміну від звичайних апаратних кас, використання ПРРО не потребує купівлі та регулярного обслуговування дорогого обладнання. Підтримка всіх форм оплати. У покупців є можливість здійснювати розрахунок будь-яким зручним для них способом: як готівковим, так і безготівковим.

У покупців є можливість здійснювати розрахунок будь-яким зручним для них способом: як готівковим, так і безготівковим. Безпека для клієнтів. Checkbox гарантує конфіденційність особистих даних всіх клієнтів.

Checkbox гарантує конфіденційність особистих даних всіх клієнтів. Економія ресурсів та часу. Автоматизація обліку розрахунків і видачі чеків надає можливість підприємцям більше займатися розвитком бізнесу, а не його організацією.

Висока конкуренція в активній інтернет-торгівлі диктує підприємцям необхідність використовувати передові технології. Checkbox — ефективний ПРРО для будь-якого онлайн-магазину, ключ до успішності в електронній торгівлі. Системна інтеграція, доступність, мобільність та автоматизація такого програмного реєстратора повністю відповідають вимогам сучасного бізнесу, полегшують його ведення та підвищують ефективність.