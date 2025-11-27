AT-610EWALL: китайська "електронна стіна" проти дронів

27 ноября 2025, 9:15

Китайська компанія Anwei виводить боротьбу з БпЛА на новий рівень — стаціонарний комплекс РЕБ AT-610EWALL, який буквально будує навколо об’єкта «електронну стіну».

SDR-глушіння, заявлене покриття 500×500×50 метрів і робота по ключових діапазонах дронів та зв’язку перетворюють його на інструмент не стільки тактичної, скільки інфраструктурної оборони.

За характеристиками AT-610EWALL працює в смугах від 400 МГц до 5,8 ГГц, перекриваючи класичні канали управління БпЛА, FPV, Wi-Fi й частину GNSS-діапазонів. Зона дії описується як «електронний коридор» — ширина й висота до 500 м, глибина 50 м, що дозволяє будувати периметровий контур навколо аеродромів, енергооб’єктів, майданчиків масових заходів.SDR-архітектура дає можливість тонко налаштовувати вихідну потужність, режими придушення й оновлювати алгоритми дистанційно, а виробник окремо обіцяє «мінімальний вплив» на цивільну електроніку — типова маркетингова теза, яку на практиці перевіряють лише реальні конфлікти.Концептуально AT-610EWALL сигналізує зсув від «рушниць проти дронів» до мережевоцентричної РЕБ: кілька таких модулів, об’єднаних у мережу, створюють стійку зону, де будь-який БпЛА втрачає зв’язок уже на підході до критичного об’єкта. Водночас фіксований характер, прив’язка до живлення 220 В і прогнозовані «вікна» в частотах створюють поле для адаптації — автономних дронів, нестандартних каналів управління, малопомітних профілів польоту.У стратегічній перспективі AT-610EWALL — це цеглина в майбутній архітектурі повітряної безпеки, де важливі не окремі комплекси, а щільність і керованість «електронних бульбашок» над ключовими об’єктами. Чим ефективнішою стає така стіна, тим швидше розвиватимуться дешеві, більш автономні та хитрі дрони, здатні її обходити або прорізати, запускаючи новий виток гонки між масовою безпілотною загрозою та розумними системами РЕБ.