Ajax випускає першу в світі бездротову систему захисту від вторгнення Grade 3

5 марта 2026, 10:45

Бездротове рішення Ajax Grade 3 забезпечує професійний рівень безпеки для банків, музеїв, ювелірних магазинів і державних установ завдяки повному портфоліо пристроїв Superior Grade 3 та вдосконаленому радіозв’язку — без жодного метра кабелю. Це перша у світі бездротова система безпеки, сертифікована за стандартом EN 50131 (Grade 3).



Рішення підтримує до 250 пристроїв у межах єдиної інтегрованої екосистеми. Воно забезпечує надточне виявлення загроз, надійний захист від саботажу,посилене шифрування та тривалий строк роботи від батареї. Крім того, система використовує передові технології захисту від глушіння, миттєво перемикаючись між 17 частотами в чотирьох європейських діапазонах для стабільного та надійного зв’язку.



Ajax Systems надає всі сертифікати акредитованим партнерам як підтвердження відповідності локальним і проєктним стандартам.

В основі системи — Ajax Superior Hub G3 Jeweller, перша повністю бездротова централь сертифікована за Grade 3. Вона підтримує до 250 пристроїв, 200 користувачів, 25 груп охорони та 64 сценарії автоматизації. Хаб обмінюється даними з пристроями Ajax через протоколи Superior Jeweller і TurboWings. За дальності зв’язку до 3 500 м бездротове з’єднання залишається стабільним навіть крізь товсті стіни та на великих об’єктах.Ajax Superior Hub G3 Jeweller може працювати від резервної батареї, забезпечуючи безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Хаб підтримує інтернет-з’єднання через чотири незалежні канали — Ethernet, Wi-Fi та дві SIM-карти — з автоматичним перемиканням для постійного онлайн-доступу. Дві моделі Ajax Superior Internal Battery забезпечують до 16 і до 60 годин резервного живлення, відповідаючи вимогам Grade 3.Нове бездротове рішення Grade 3 включає все необхідне для захисту об’єктів підвищеного ризику будь-якого масштабу. До портфоліо входять датчик руху Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller, датчик руху із вбудованою камерою Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller, датчик відкриття Ajax Superior DoorProtect G3 Jeweller, а також дві клавіатури: Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller і Ajax Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller.Рішення також включає Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller і дві сирени — Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller та Ajax Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller. За допомогою Ajax Superior MultiTransmitter G3 Jeweller систему Ajax можна розширити майже будь-яким стороннім дротовим охоронним пристроєм поза продуктовим портфоліо Ajax. Ajax Superior ReX G3 Jeweller, ретранслятор радіосигналу збільшує радіус дії бездротового зв'язку до 3500 м між хабом і підключеними пристроями Ajax."Ajax Systems прагне долати обмеження консервативної індустрії: замість застарілих і незручних практик ми пропонуємо передові технології, сучасний підхід і елегантний дизайн. Захист найвищого рівня десятиліттями гарантували лише дроти. Однак ми назавжди змінили ринок, випустивши першу у світі повністю бездротову систему класу Grade 3 для захисту від вторгнення. Відтепер бездротову систему можна встановити навіть у банку. Для фахівців із безпеки це означає більше можливостей, швидший монтаж і менше операційних витрат", - Олександр Конотопський, Голова наглядової ради Ajax Systems.Незабаром компанія розширить лінійку бездротових продуктів Superior Grade 3, додавши, датчик руху з технологією подвійного виявлення Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller.Бездротове рішення Grade 3 може стати основою комплексної системи, якою керує один хаб. Запроваджуючи бездротовий захист від вторгнення Grade 3, компанія надає фахівцям з безпеки рішення, яке змінює підхід до планування, монтажу та продажу проєктів. Інсталятори отримують швидше розгортання та нижчі витрати на роботу, а клієнти — єдину екосистему Ajax, що об’єднує охорону від вторгнення, пожежну безпеку, відеоспостереження та автоматизацію — усе під керуванням одного застосунку.