Як Ajax захищає роботи Бенксі в Україні

24 февраля 2023, 8:45

Ajax Systems реалізувала рішення для захисту та збереження робіт всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі у Київській області.



Бездротову систему безпеки Ajax встановили на чотирьох роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці. Це захистить малюнки від можливого вандалізму та погодних умов. Об’єкти підключені до цілодобового моніторингу від охоронної компанії "Шериф". Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони. Роботи знаходитимуться під захистом до відправлення в музей.

Роботи Бенксі мають культурне та історичне значення для країни як пам’ятка того, що світло обов’язково перемагає темряву. Зараз важливо протидіяти можливим спробам вандалізму, що ми вже бачили нещодавно. І ми вдячні нашим партнерам, інженерам із безпеки, які змогли знайти найбільш вдале рішення в непростих умовах та втілити його в життя.

Олег Торкунов, заступник голови Київської ОДА

Вуличні датчики руху MotionCam Outdoor PhOD та датчики відчинення DoorProtect Plus виявляють спроби пошкодження чи наближення до обʼєкта. Вбудовані сенсори реагують на удари і вібрації. У разі тривоги спрацює сирена StreetSiren і виклик екіпажу швидкого реагування. Для захисту робіт від зовнішніх чинників встановили прозорі протиударні стінки з полікарбонату. А на місці малюнку з зображенням дзюдоїста в Бородянці додатково встановили тимчасову захисну споруду з датчиком LifeQuality. Він має сенсори температури, вологості та CO2. Реле WallSwitch допомагає автоматизувати контроль за показниками мікроклімату, щоб малюнок не псувався.Система захисту містить близько 20 датчиків і чотири централі системи безпеки (хаби). Датчики незалежні від постійного живлення, а централь може знаходитися у віддаленому приміщенні. Хаб тримає зв’язок з датчиками на відстані до 1700 метрів та повідомляє охоронну компанію про тривогу менш ніж за 0,15 секунди.Роботи Бенксі зʼявилися в українських містах восени 2022 року. Відтоді вони стали одним із символів підтримки України. У грудні 2022-го одну з робіт намагалися викрасти, тому було ініційовано проєкт із захисту малюнків.

Це не перша ініціатива компанії Ajax Systems із захисту мистецтва та культурних пам’яток в Україні та за кордоном. Так, у 2021 році під постійним наглядом системи Ajax перебував оригінал Конституції Пилипа Орлика, розташований в історичній будівлі Софійського собору. Того ж року систему захисту Ajax встановили у Пархомівському музей ім. П.Ф. Луньова. Крім того, Ajax охороняє об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО в Норвегії — дерев’яну архітектуру міста Берген.