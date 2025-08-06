Китай презентує барражувальний боєприпас "Фейлун-60А" для експорту

6 августа 2025, 11:45

Пекін продовжує розширювати спектр озброєнь для зовнішніх ринків, цього разу представивши барражувальний дрон-камікадзе "Фейлун-60А" (Feilong-60A), здатний працювати на дистанції до 100 км.



Як зазначено у відкритих джерелах, апарат призначений для виявлення та знищення наземних цілей, а також передбачає можливість спільного застосування у складі "рою", тобто багатьох координовано діючих дронів.

Хоча докладні технічні характеристики залишаються обмеженими, вже сама заявлена здатність працювати в ройовому режимі свідчить про спробу Пекіна конкурувати із провідними розробками у сфері swarm warfare, включно з іранськими (Shahed-238) та турецькими (Alpagu). Імовірно, "Фейлун-60А" має електрооптичну або ІЧ-систему наведення, а модульна конструкція дозволяє адаптувати тип бойової частини відповідно до запитів покупця.Розміщення ударного дрону саме в експортному каталозі (а не на озброєнні НВАК) вказує, що Китай вбачає в подібних системах потенційно високий попит на глобальному ринку озброєнь — особливо серед країн, що не можуть дозволити собі дорогі БПЛА типу Bayraktar або Switchblade, але шукають асиметричні інструменти ведення бою. З іншого боку, це — індикатор готовності Пекіна нарощувати свій вплив як постачальника "дронових пакетів" із власною екосистемою ППО, РЕБ і розвідки.Цей тип апаратів особливо ефективний для тактичної ізоляції противника на рівні роти–батальйону, завдання ударів по пересувних командних пунктах, РЛС, зенітних системах або легкоброньованій техніці. У випадку дій у складі рою, такі дрони здатні перенавантажити ППО ворога або цілеспрямовано "виснажувати" системи ближньої оборони, як-от Skynex чи C-RAM.У випадку експорту до нестабільних регіонів (наприклад, Близький Схід або Сахель), Feilong-60A потенційно змінює баланс сил на тактичному рівні. У довгостроковій перспективі — це ще один крок КНР у формуванні власної школи розробок "дронів-камікадзе", котрі дедалі частіше стають політичним інструментом, а не лише засобом вогневого ураження.