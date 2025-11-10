Серія нових електрочайників ERGO

10 ноября 2025, 16:15

ERGO продовжує активно розширювати асортимент своєї кухонної техніки і презентує три моделі нових електричних чайників.Всі три новинки виготовлені з міцних матеріалів, що пройшли суворий контроль якості та відповідають сучасним екологічним стандартам. Кожна модель оснащується пласким нагрівальним елементом, який рівномірно та ефективно нагріває воду, споживаючи менше електроенергії й економлячи час і гроші користувачів. Обертова основа зі штирьовим контактом дозволяє ставити на неї чайник в будь-якому положенні з можливістю повороту на 360 градусів. Сучасна електроніка надійно захищає чайники від перегрівання і вчасно вимикає їх після закипання води.

Модель ERGO GL 8090 має об'єм 1,7 л, потужність 1850-2200 Вт, корпус зі скла й нержавіючої сталі, а також LED-підсвічування під час роботи. Електрочайник ERGO GN 8085 більш компактний: співвідношення об'єму 1 л і потужності 1000-1200 Вт дозволяє швидко та економно нагрівати воду. Крім того, корпус цієї моделі має подвійні стінки з нержавіючої сталі, забезпечуючи ефект термоса. Наявність світлового індикатора роботи допомагає бачити, чи увімкнений чайник в певний момент. Об'єм електрочайника ERGO GN 8095 становить 1,7 л, а потужність – 1850-2200 Вт. Ця новинка має корпус з нержавіючої сталі з пластиковим напівпрозорим віконцем, а також оснащується світловим індикатором роботи.Кожен з цих чайників – це стильний якісний пристрій, без якого важко уявити будь-яку сучасну кухню.