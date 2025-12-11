ERGO GP-7040, GP-7050 та GT-7050 - два нові електрочайники та тостер

11 декабря 2025, 12:15

В асортименті бренду ERGO з’явилися декілька дуже привабливих кухонних пристроїв, які дозволяють створити технічне наповнення кухні в єдиному стилі.



Всі новинки виконані з фактурного матового пластику з хвилястою формою корпусу й виглядають дуже стильно, трендово та вишукано. Таке виконання корпусу має додаткову практичну перевагу, адже на ньому майже не лишаються відбитки пальців.

Дві моделі електрочайників ERGO GP-7040 і ERGO GP-7050 мають схожі технічні характеристики й дещо відрізняються між собою формою та деякими декоративними елементами. Об’єм обох чайників становить 1,7 літра, а потужність – 1850-2200 Вт. Новинки оснащуються легким у догляді дисковим нагрівальним елементом, зручним важелем увімкнення з LED-індикатором, а також автоматичною системою, яка вимикає чайник після закипання води й захищає його від перегрівання. Обидва пристрої виготовлені з екологічних матеріалів, мають надійну конструкцію та дворічну гарантію від виробника.

Ще одна стильна новинка – тостер ERGO GT-7050 зі зручним керуванням і відмінним функціоналом. Ця модель має коліщатко регулювання потужності, за допомогою якого тостер можна налаштувати в діапазоні семи ступенів підсмажування тостів – від тендітного підсушування до темної хрусткої скоринки. Крім того, ERGO GT-7050 має вбудований висувний піддон для крихт, тож дрібні часточки хліба не просипатимуться на стіл, а будуть збиратися в спеціальній ємності для полегшення прибирання. Потужність цього тостера становить 780 Вт, серед додаткових функцій можна відзначити розморожування й підігрівання хліба, а також захист від застрягання тостів.