KS 350 та КS 360 - нові кухонні ваги ERGO

23 декабря 2025, 14:45

В асортименті ТМ ERGO з’явилися дві моделі кухонних ваг, які допомагають вимірювати сипучі, рідкі та тверді продукти й готувати смачні страви завдяки точному дотриманню рецептури.

Нові кухонні ваги від бренду ERGO – це ERGO KS 350 і ERGO КS 360. Вони мають схожі технічні характеристики, але відмінний дизайн: перша модель виготовлена в прямокутному корпусі з чорного скла й пластику, а другі ваги вирізняються білим корпусом зі скругленими краями. Новинки оснащуються світлодіодними дисплеями й дають змогу обирати одиниці вимірювання, а також задавати нуль і автоматично віднімати вагу тари. Точні електронні тензометричні сенсори цих ваг реєструють тиск та перетворюють його показники на електричні сигнали, вимірюючи вагу продуктів з точністю до одного грама і з максимальним навантаженням 10 кг. Серед функціональних можливостей новинок ще є автоматичне або ручне вимикання, а також індикація низького заряду батареї і перевантаження. Робоча поверхня ваг виготовляється із загартованого скла та не боїться подряпин навіть від металевого посуду.Нові кухонні ваги від ERGO – це красиві та практичні кухонні аксесуари, які допоможуть дотримуватися рецептів з граничною точністю.