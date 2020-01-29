Новые сумки и рюкзаки для ноутбуков от ERGO

29 января 2020, 13:15

В ассортименте ERGO появились новые удобные и стильные сумки и рюкзаки для ноутбуков.



Бренд ERGO представил линейку аксессуаров для ноутбуков. В наличии сумки ERGO Wilson 116 и ERGO Arezzo 416, а также рюкзаки ERGO Fargo 216, ERGO Cairo Street Art 216, ERGO Phoenix 416.

Легкие, удобные сумки ERGO предназначены для ноутбуков до 16 дюймов, планшетов и личных вещей. Широкая плечевая ручка регулируется по длине, крепится на карабины, которые можно легко отстегнуть, также сумка снабжена двумя прочными ручками для традиционного ношения. Основное отделение и дополнительная внешняя карман защищены змейкой.



Рюкзаки ERGO имеют эргономичный и стильный дизайн, с ними удобно путешествовать, они прекрасно подойдут для студентов или деловых людей.



Модели спроектированы таким образом, что нагрузка равномерно распределяется, а давление на плечи минимизируется. Специальные материалы, из которых изготовлена аксессуары, пропускает воздух и обеспечивает комфорт в жаркую погоду.