Стильные сумки для ноутбуков RivaCase серии Narita

18 мая 2017, 10:15

Стильные сумки бизнес-класса из серии Narita созданы защищать Ваши электронные устройства от случайных ударов и царапин, а также от пыли и влаги во время переноски, где бы Вы не находились.

Главный ингредиент – это материал, из которого они изготовлены.



Тщательное плетение волокон обеспечивает не только прочность и плотность ткани, но и элегантный дизайн, так напоминающий старый добрый твид. А бесподобное сочетание ткани и вставок из высококачественной искусственной кожи дарит им неповторимый классический шик.

Сумка 8135 идеально вмещает ноутбуки с диагональю до 15.6″. Сумка 8121 прекрасно подходит для ноутбуков до 14″.



Два дополнительных внутренних отделения помогут удобно разместить все необходимые документы и планшет до 10.1″. Два внешних отделения на молнии – oдин для хранения аксессуаров, флэш-накопителей, документов, второй оборудован панелью-органайзером для хранения визитных карт, авторучек, смартфона.



Двойная застежка молния для удобного доступа к устройству, металлическая, оригинальная фурнитура. Удобные ручки для транспортировки и регулируемый, съемный плечевой ремень.