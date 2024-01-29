Новые компьютерные рюкзаки и сумка от Acer

29 января 2024, 14:15

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной периферии, представила четыре новых аксессуара для комфортной транспортировки ноутбука.



Три рюкзака и сумка выделяются эргономичным дизайном. Легкие и функциональные, они отлично подойдут для повседневного использования.

Все модели рассчитаны на ноутбук диагональю до 15,6 дюймов. У рюкзаков предусмотрено дополнительное отделение для планшета.Рюкзак линейки Nitro оснащен 4 внешними карманами и 11 внутренними, благодаря чему аксессуар вмещает не только игровой лэптоп, но и всю сопутствующую периферию, а также множество других вещей. Различные документы, зарядки и канцелярию можно компактно разложить по 4 отделениям.Дизайн находится на стыке двух стилей: офисные мотивы разбавлены неформальным расположением внешних карманов и энергичными красными стрелками. Застегивается рюкзак на молнию, а для переноски предусмотрена удобная ручка. В качестве материала используется стопроцентный полиэстер. Из-за своей выдающейся вместительности рюкзак обладает более внушительными габаритами по сравнению с другими аксессуарами. Внешний размер составляет 290 х 165 х 470 мм, вес – 886 г.Более скромные, но все еще объемные рюкзаки OBG315 и OBG316 разбиты на 3 отделения, в которых легко размещаются ноутбук, планшет, провода, мышки и распечатки. Мелкие вещи вроде карточек, ручек и ключей можно разложить по карманам – у OBG315 есть 4 внутренних и 1 внешний. У модели OBG316 карманов значительно больше – 8 внутренних и 3 внешних. Все отделения застегиваются на молнию.Если у OBG315 дизайн скорее классический, то OBG316 явно выделяется за счет одного из отделений, которое открывается наподобие конверта вверх. Обе модели достаточно компактные, несмотря на большое количество карманов. Габариты OBG315 составляют 305 х 125 х 445 мм, вес – 545 г. У OBG316 размер достигает 290 х 175 х 445 мм, вес чуть побольше – 727 г. Мягкая ручка пригодится, когда рюкзак необходимо держать в руках – например, в метро. Верх выполнен из полиэстера и полиуретана.Сумка подойдет для тех, кто предпочитает брать с собой минимум вещей. Несмотря на компактные размеры – 405 х 65 х 305 мм – модель достаточно вместительная. В ней предусмотрено 3 отделения, а также 3 внутренних кармана для разных мелочей. Съемный ремень можно регулировать, он не давит на плечо даже при длительном ношении. Сама сумка весит всего 402 г. В минималистичный дизайн оригинально вписан внешний карман с кривой линией молнии. Модель также выполнена из стопроцентного полиэстера.Аксессуары от Acer предлагают не только удобные варианты переноски ноутбука, но и отличные решения для разных ритмов жизни. Работа или учеба, деловые поездки и вылазки в город – под любой сценарий можно подобрать рюкзак или сумку с оптимальными габаритами и нужным количеством отделений.