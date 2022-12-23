Acer расширил ассортимент игровой и офисной периферии

23 декабря 2022, 13:15

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной периферии, представила сразу 20 новых моделей – мыши, клавиатуры, а также наборы.

Среди новинок устройства для гейминга и комфортной работы в офисе или дома. Все девайсы обладают продуманной и эргономичной конструкцией и доступны в разных расцветках.



Все новинки в линейке игровых мышей – OMW131, OMW134, OMW135 и OMW144 – имеют симметричный дизайн и одинаково хорошо подходят как для правой, так и для левой руки. Каждый манипулятор исполнен в черном цвете и оснащен RGB подсветкой с несколькими режимами. Особенно эффектно подсветка смотрится у OMW134, так как эта модель имеет корпус в виде сот. Кроме того, за счет такой легкой и прочной конструкции вес мыши составляет всего 93 г, поэтому она подойдет поклонникам шутеров, где важна быстрая реакция.



У трех из моделей предусмотрено по 7 программируемых кнопок, а у OMW134 – 6. Это поможет любителям MMORPG-игр привязать нужные сочетания клавиш на экране к дополнительным кнопкам мыши и сделать процесс игры легче и удобнее.



У всех новинок можно настраивать разрешение сенсора. У OMW131, OMW134, OMW135 доступно целых пять значений: 800, 1600, 2400, 3200 и 6400 DPI. У модели OMW144 минимальное разрешение сенсора составляет 1200 DPI, а максимальное – 7200 DPI. Таким образом геймеры могут гибко настроить скорость мыши под разные игровые задачи, например, быстрее реагировать на действия противника или точнее прицеливаться.



Производитель позаботился о долговечности устройств и снабдил все манипуляторы износостойким кабелем в прочной и гибкой оплетке. Микропереключатели мышей обладают внушительным ресурсом до 5 млн нажатий.



Линейку игровых клавиатур пополнили модели OKW126 и OKW127. Они имеют надежный металлический корпус и механические переключатели, что гарантирует большой ресурс нажатия клавиш – до 10 млн. Оба девайса оснащены 12 мультимедийными клавишами (комбинации Fn + F1-F12) для удобного и быстрого управления необходимыми геймеру функциями. Многоцветная подсветка с 20 режимами выглядит особенно впечатляюще ночью и позволит получить еще больше удовольствия от игры.



Модель OKW126 отличается компактным размером за счет отсутствия цифрового блока, небольшим весом в 690 г и наличием 87 клавиш. На OKW127 расположено 104 клавиши. Обе новинки поддерживают технологию Anti-Ghosting, предотвращающую фантомные нажатия. Клавиатуры подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель.



Мышь и клавиатура из набора OMW141 отличаются строгим дизайном и эргономичностью. Клавиатура оборудована устойчивыми ножками, которые защищают девайс от скольжения при активной работе. Клавиатура выполнена в классическом полноразмерном формате с раскладкой на 104 клавиши. Их ресурса хватит на 10 млн нажатий.



Мышь с симметричным дизайном подойдет как для правой, так и для левой руки. Небольшой вес в 94 г обеспечивает удобное и легкое управление манипулятором. Новинка оснащена 3 кнопками с ресурсом нажатий до 3 млн. Разрешение сенсора в 1200 DPI станет оптимальным вариантом для редактирования текстов, отправки писем, рабочей переписки в мессенджерах и других офисных задач.



Новинки OKW121, OKW122 и OKW123 – это полноразмерные 104-х клавишные клавиатуры. Надежность им гарантирует внушительный ресурс нажатия клавиш до 10 млн. Цвет корпуса OKW121 черный, девайс снабжен устойчивыми ножками. Модели OKW122 и OKW123 представлены в черном и белом цвете соответственно и оснащены 12 мультимедийными клавишами (комбинации Fn + F1-F12): с их помощью можно быстро настраивать яркость монитора, открывать браузер, подключать или отключать внешний монитор и многое другое. Особенность клавиатур OKW122 и OKW123 – ноутбучный профиль клавиш. Это минимизирует шум при печати и делает набор текста более плавным: для нажатия клавиши достаточно легкого касания.



Новые модели мышей OMW126 и OMW136 имеют симметричный дизайн, то есть подходят и для правой, и для левой руки. Каждый манипулятор оборудован тремя кнопками с ресурсом до 3 млн нажатий. Разрешение сенсора в 1200 DPI позволит с комфортом выполнять рабочие задачи юристам, маркетологам, бухгалтерам, HR-менеджерам и другим офисным сотрудникам. Небольшой вес мышей в 98 и 86 гр соответственно дополнительно повышает удобство от использования манипуляторов.



В коллекции беспроводных манипуляторов от Acer появилось сразу 8 новинок: OMR131, OMR132, OMR133, OMR134, OMR135, OMR136, OMR137, OMR138. Все они отличаются компактным размером и совсем небольшим весом в 49-55 г в зависимости от модели. Симметричный дизайн позволяет пользоваться этими мышами одинаково комфортно как правой, так и левой рукой. Модели подключаются к компьютеру или ноутбуку через USB-ресивер по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц и дальностью действия до 8 м.



OMR131, OMR132, OMR133, OMR134, OMR135, OMR136 имеют в своем распоряжении по три кнопки с ресурсом до 3 млн нажатий, а также разрешение сенсора в 1000 DPI, что достаточно для выполнения большинства офисных задач. На выбор предлагается несколько расцветок манипуляторов: красный, зеленый, серый, синий и два варианта в черной гамме. Эти модели работают от двух мизинчиковых батареек (AAA).



Новинки OMR137 и OMR138 оборудованы четырьмя кнопками и снабжены настраиваемым разрешением оптического сенсора. Можно выбирать из двух значений: 1000 и 1600 DPI. За счет удобной эргономичной формы мышь приятно держать в руке, что дополнительно повышает комфорт от ее использования. Модели OMR137 и OMR138 доступны в черном и белом цвете, а для их работы достаточно одной пальчиковой батарейки (AA).



Новинки от Acer для геймеров и офисных сотрудников обладают широким функционалом, разнообразным и эргономичным дизайном, что позволит каждому выбрать оптимальную модель под необходимые задачи.