Обновление линейки игровых мышей ОКЛИК - 714GM и 980GMW

27 марта 2025, 14:15

Бренд ОКЛИК, производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две новые модели игровых мышей: 714GM и 980GMW.



Новинки разработаны для пользователей, ценящих мощность, долговечность и яркий дизайн.



Модель 714GM оснащена сенсором с регулируемым разрешением от 1000 до 7200 DPI, что позволяет точно настроить чувствительность мыши под различные задачи: игры, графический дизайн или повседневную работу. Поддержка ускорения до 15G обеспечивает стабильность при резких движениях.

Классический дизайн подходит для любого типа хвата, а вес в 84 г снижает нагрузку на руку при длительном использовании. Модель имеет 6 многофункциональных кнопок, которые могут быть настроены под индивидуальные предпочтения пользователя.



Особенностью модели 714GM является объемная 3D-подсветка на задней панели, которая поддерживает различные цветовые варианты. Это не только добавляет эстетики, но и позволяет использовать мышь в условиях слабого освещения. Подсветку можно отключить с помощью сочетания клавиш на корпусе мыши, что удобно для пользователей, которые предпочитают минимализм.



Мышь подключается через провод с прочной оплеткой длиной 1,8 м и позолоченным коннектером USB-A. Устройство работает по технологии plug-and-play и не требует установки дополнительного программного обеспечения. Совместимость со всеми операционными системами делает модель универсальным решением для пользователей с разными устройствами.



Модель 980GMW предназначена для пользователей, предъявляющих высокие требования к точности и производительности. Сенсор PixArt PAW3395 обеспечивает разрешение до 26000 DPI и ускорение до 50G, гарантируя стабильную работу в динамичных играх. Мышь отличается высоким ресурсом кликов — 100 000 000, что делает устройство надежным для интенсивного использования.

Мышь разработана для правшей: эргономичный хват позволяет снизить усталость руки при длительном использовании. Модель оснащена тефлоновыми ножками, которые повышают плавность скольжения на различных поверхностях. Несмотря на крупный размер, вес мыши ОКЛИК 980GMW составляет всего 60 г.Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение: через кабель USB-A–USB-C, USB-ресивер или Bluetooth V5.2. Время автономной работы достигает 50 часов, а для полной зарядки требуется 2 часа.Модель имеет 6 клавиш, 5 из которых поддерживают макросы. Прорезиненное колесо обеспечивает точную и комфортную прокрутку. Для настройки кнопок мыши доступно собственное программное обеспечение, позволяющее адаптировать устройство под индивидуальные задачи.