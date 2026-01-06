Хегсет потроллил российскую ПВО в Венесуэле

Об этом министр обороны США Пит Хегсет сказал во время выступления в Вирджинии, комментируя операцию американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре венесуэльской столицы.
"Мы увидели три ночи назад, как почти 200 наших лучших американцев вошли в центр Каракаса. Похоже, российская система ПВО сработала не так уж хорошо, не правда ли?
В центре Каракаса они захватили обвиняемого, разыскиваемого американским правосудием.
Не было ни единой потери среди американцев", — сказал он.