4 марта 2025, 9:45

Пентагон опровергает сообщения о прекращении киберопераций против РФ

В министерстве обороны США агентству заявили, что глава Пентагона Пит Хегсет не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против российских целей, и не было никакого приказа об отмене этого приоритета, сказал чиновник, которому была предоставлена анонимность для обсуждения внутренних решений.



Опровержение последовало после того, как издание The Report, специализирующееся на кибербезопасности, сообщило, что Хегсет приказал киберкомандованию США отказаться от всех планов против россии. Позже информацию подтвердили другие американские СМИ.



В сообщениях об остановке говорилось, что она произошла до того, как Трамп и Зеленский поссорились в Овальном кабинете. Это было охарактеризовано как попытка заставить россию согласиться на переговоры о прекращении войны в Украине.

