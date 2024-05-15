ERGO ERGO AF-2501 - універсальна мультипіч від ERGO

15 мая 2024, 11:15

Модель ERGO ERGO AF-2501 є представником сучасної категорії кухонних пристроїв, які об’єднуються під назвою «мультипіч».



Цей вид техніки вирізняється своєю багатофункціональністю та простотою у використанні, дозволяючи максимально спростити й пришвидшити цілу низку кулінарних процесів. Зокрема, піч ERGO ERGO AF-2501 поєднує в собі функціональні можливості гриля, фритюрниці й духовки та дозволяє за допомогою 8 автоматичних програмних режимів готувати велику кількість страв: запікати м’ясо, рибу та овочі, випікати вироби з тіста, робити максимально корисну картоплю фрі без зайвої олії та просто розморожувати продукти тощо.

Головний принцип роботи мультипечі, що полягає в активній примусовій конвекції гарячого повітря всередині печі, забезпечує головні переваги даної моделі: мінімальні витрати олії, широкий діапазон регулювання температури, рівномірне нагрівання й приготування страв, здатність готувати одночасно і смачну, і корисну їжу. Особливе покриття чаші, в якій відбувається приготування продуктів, забезпечує її стійкість до механічних пошкоджень і запобігає пригоранню їжі. Максимальну зручність в користуванні гарантує сенсорне керування та інформативний LED-дисплей, а про високу якість та надійність даної моделі свідчить 2-річна гарантія від виробника.Нова мультипіч ERGO ERGO AF-2501 – відмінний вибір для тих, хто любить готувати смачну і корисну їжу, але не любить витрачати на це забагато часу й зусиль.