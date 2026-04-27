ERGO FD-1008 - нова електрична сушарка

ERGO FD-1008 виконана в невеликому стильному корпусі з чорного матового пластику, тож відмінно впишеться в будь-який сучасний кухонний інтер’єр і не займатиме багато місця.

Вісім полиць цієї сушарки дозволяють розміщувати й засушувати велику кількість найрізноманітніших продуктів: овочів, фруктів, ягід, зелені, грибів, горіхів, а також виробів з тіста, м’ясних і рибних продуктів тощо. Цей пристрій дає змогу швидко і безтурботно готувати пастилу, сухі закуски, мюслі, граноли, горіхово-фруктові батончики й багато іншого.Керування всіма функціями й можливостями сушарки відбувається за допомогою зручної сенсорної панелі, яка дозволяє вмикати підсвічування внутрішнього простору сушарки, налаштовувати час і температуру, контролюючи всі параметри на світлодіодному дисплеї. Завдяки максимальній потужності 650 Вт модель ERGO FD-1008 ефективно сушить продукти і споживає мінімум електроенергії. Можливість регулювання температури в діапазоні від 35 до 75 градусів з кроком в 5 ° С дає змогу ретельно підбирати температурні режими для будь-яких типів продуктів.Дверцята з подвійним склом захищають від опіків, а подвійний контроль перегріву за допомогою NTC та запобіжника робить користування пристроєм ще безпечнішим. Дворічна гарантію на цю сушарку є відмінним підтвердженням її надійності та довговічності.