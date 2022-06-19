Mikrotik cAP (RBcAP2nD) - внутрішня точка доступу

19 июня 2022, 18:57

cAP2nD (RBcAP2nD) - внутрішня точка доступу з можливістю монтажу як на стелю, так і на стіну. Відмінно впишеться в інтер'єр будинку, кафе, торгового центру або аеропорту.

За дизайном нагадує корпус звичайного датчиком диму.



Вбудований одноканальний бездротовий модуль працює на частоті 2.4 ГГц, підтримує стандарти 802.11 b/g/n. Вихідна потужність - 22 dBm, а вбудована антена, має коефіцієнт посилення в 2dBi. Крім того, тут один мережевий порт 10/100 мбіт з підтримкою пасивного PoE 10-56 вольт.

Модель працює під управлінням операційної системи Mikrotik RouterOS з рівнем ліцензії Level4. Це дозволяє використовувати її для розгортання бездротових мереж будь-якої конфігурації, основною її перевагою є повна підтримка системи управління і контролю точками доступу MikroTik CAPsMAN (controlled AP system manager).

Максимальна швидкість радіоканалу - 300Мбит/c;Режим роботи;Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n;Підтримка MIMO - 2x2Операційна система - RouterOSПотужність передавача - до 17dBm (50 мВт)Частота процесора - 650MHzОбсяг RAM - 64MBЖивлення через Passive PoEМаксимальна споживана потужність - 4Вт;Тип антени - всенаправленаПосилення антени - 2 dBi