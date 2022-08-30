Mikrotik cAP (RBcAP2nD)

30 августа 2022, 10:45

cAP2nD (RBcAP2nD) - внутрішня точка доступу з можливістю монтажу як на стелю, так і на стіну. Відмінно впишеться в інтер'єр будинку, кафе, торгового центру або аеропорту.

За дизайном нагадує корпус звичайного датчиком диму.

Вбудований одноканальний бездротовий модуль працює на частоті 2.4 ГГц, підтримує стандарти 802.11 b/g/n. Вихідна потужність - 22 dBm, а вбудована антена, має коефіцієнт посилення в 2dBi. Крім того, тут один мережевий порт 10/100 мбіт з підтримкою пасивного PoE 10-56 вольт.

Модель працює під управлінням операційної системи Mikrotik RouterOS з рівнем ліцензії Level4. Це дозволяє використовувати її для розгортання бездротових мереж будь-якої конфігурації, основною її перевагою є повна підтримка системи управління і контролю точками доступу MikroTik CAPsMAN (controlled AP system manager).

Максимальна швидкість радіоканалу - 300Мбит/c;

Режим роботи;

Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n;

Підтримка MIMO - 2x2;

Операційна система - RouterOS;

Потужність передавача - до 17dBm (50 мВт);

Частота процесора - 650MHz;

Обсяг RAM - 64MB;

Живлення через Passive PoE;

Максимальна споживана потужність - 4Вт;

Тип антени - всенаправлена;

Посилення антени - 2 dBi.



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