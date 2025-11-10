Нові мікрохвильові печі ERGO

10 ноября 2025, 14:45

В асортименті бренду ERGO з’явилися три нові моделі сучасних та стильних мікрохвильових печей з відмінним функціоналом.Серед новинок є дві майже однакові моделі, які відрізняються лише кольором корпусу: ERGO EM-2355 має біле забарвлення, а ERGO EM-2365 – чорне. Корисний об’єм нових мікрохвильовок становить 23 літри, потужність – 900 Вт, а діаметр поворотного столу – 27 см. Новинки мають механічне керування, 4 ступені зміни потужності й таймер на 30 хвилин. Відкривання дверцят здійснюється ручкою. Покриття внутрішнього простору високоякісною емаллю полегшує догляд і значно подовжує тривалість служби печей.

Модель ERGO EM-2371 виконана в практичному чорному кольорі та вирізняється стильним сучасним дизайном, а також наявністю вбудованого годинника і комбінованого управління, в якому поєднуються кнопки й механічне коліщатко. Крім того, в цій моделі весь внутрішній об’єм мікрохвильової печі доступний для розміщення продуктів, а відсутність поворотного столу не лише економить простір, але й полегшує догляд за пристроєм. Серед інших характеристик і переваг новинки – 23 літри об’єму, 800 Вт потужності з можливістю регулювання в 5 ступенях, наявність 8 автоматичних програм для швидкого запуску потрібного циклу розігрівання чи розморожування, цифровий годинник і таймер на 30 хвилин. Замок від дітей захищає як саму малечу, так і пристрій від можливих неприємностей.

Нові моделі мікрохвильових печей від ТМ ERGO – відмінна кухонна техніка, яка значно спростить розігрівання, розмороження і навіть приготування багатьох продуктів і страв.