Новые геймпады Ritmix GP-004, GP-033BTH и GP-063BTH

2 сентября 2020, 13:15

Ritmix представляет три модели геймпадов GP-004, GP-033BTH и GP-063BTH, которые совместимы с многими устройствами: смартфонами и планшетами на платформе Android и iOS/iPadOS, персональными компьютерами на Windows, P3/4 и даже Smart TV.

GP-004 – это проводной джойстик, совместимый с ноутбуками и ПК на Windows. Эта модель имеет привычный классический дизайн и демократическую цену. Геймпад оснащен аналоговыми стиками и функцией виброотдачи.GP-033BTH – это беспроводной джойстик для Android и iOS-устройств, поддерживающими Bluetooth (смартфоны, планшеты, PC, TV) и для P3. Также поддерживается режим XInput, который позволяет осуществлять управление в большом количестве игр без дополнительных настроек. В комплекте имеется крепление для смартфонов.GP-063BTH – беспроводной джойстик, он также как и GP-033BTH совместим с Android и iOS-устройствами. Кроме этого, данная модель подходит для игровых консолей P3/4. Геймпад оснащен touch-панелью для P4, которая также работает в качестве мыши на Android OS, реализовано подключение к ПК на Windows по Bluetooth.