OKLICKпредставил новый геймпад GP-400MW Twilight. Устройство поддерживает беспроводное подключение и мультиплатформенную совместимость с ПК и консолями PlayStation.
Геймпад OKLICK GP-400MW Twilight поддерживает сразу несколько платформ – это ПК на базе ОС Windows и игровые консоли Sony PlayStation 1, 2 и 3. Подключение осуществляется без проводов через комплектный радиочастотный ресивер.
Поддержка Windows осуществляется через два стандарта на выбор – DInput и XInput. DInput подойдёт для классических и старых игр, а стандарт XInput, делает геймпад совместимым со всеми новыми ПК-играми.
Геймпад обладает широкой совместимостью благодаря двум портам: USB, для подключения к ПК или PlayStation 3, а также фирменный PlayStation Controller Port для подключения устройства к консолям PlayStation 1 и 2.
На геймпаде расположено 12 кнопок управления, 12-направленный D-Pad, а также два многоосевых стика. На задней стороне расположены кнопки R1, R2, а также L1 и L2.
Для удобства управления геймпадом в классических и аркадных играх, есть возможность переключения между стандартным и аналоговым режимами, что фиксирует работу стиков в роли D-pad’ов.
Геймпад GP-400MW выполнен в прочном чёрном пластиковом корпусе с симметричным дизайном, который идеально подойдёт как для файтингов и платформеров, так и для игр с управляемой камерой.
Геймпад поддерживает виброрежим. Для питания используются три батарейки стандарта ААА, которые входят в комплект.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.
Технические характеристики OKLICK GP-400MW
Тип подключения: Беспроводной
Количество кнопок: 12, D-Pad, 2 стика
Кнопки Start, Select, Mode
2 режима работы
Интерфейс подключения: USB/PSX-ресивер
Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГЦ
Размер: 160х10х65 мм
Вес (без учёта кабеля): 203 г
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