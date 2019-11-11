11 ноября 2019, 13:45

OKLICKпредставил новый геймпад GP-400MW Twilight. Устройство поддерживает беспроводное подключение и мультиплатформенную совместимость с ПК и консолями PlayStation.Геймпад OKLICK GP-400MW Twilight поддерживает сразу несколько платформ – это ПК на базе ОС Windows и игровые консоли Sony PlayStation 1, 2 и 3.Подключение осуществляется без проводов через комплектный радиочастотный ресивер.Поддержка Windows осуществляется через два стандарта на выбор – DInput и XInput. DInput подойдёт для классических и старых игр, а стандарт XInput, делает геймпад совместимым со всеми новыми ПК-играми.Геймпад обладает широкой совместимостью благодаря двум портам: USB, для подключения к ПК или PlayStation 3, а также фирменный PlayStation Controller Port для подключения устройства к консолям PlayStation 1 и 2.На геймпаде расположено 12 кнопок управления, 12-направленный D-Pad, а также два многоосевых стика. На задней стороне расположены кнопки R1, R2, а также L1 и L2.Для удобства управления геймпадом в классических и аркадных играх, есть возможность переключения между стандартным и аналоговым режимами, что фиксирует работу стиков в роли D-pad’ов.Геймпад GP-400MW выполнен в прочном чёрном пластиковом корпусе с симметричным дизайном, который идеально подойдёт как для файтингов и платформеров, так и для игр с управляемой камерой.Геймпад поддерживает виброрежим. Для питания используются три батарейки стандарта ААА, которые входят в комплект.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.Технические характеристики OKLICK GP-400MWТип подключения: БеспроводнойКоличество кнопок: 12, D-Pad, 2 стикаКнопки Start, Select, Mode2 режима работыИнтерфейс подключения: USB/PSX-ресиверРадиосвязь на частоте: 2,4 ГГЦРазмер: 160х10х65 ммВес (без учёта кабеля): 203 г