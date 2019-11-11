Компьютерный игровой геймпад OKLICK GP-300M Darkside

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новый продукт для геймеров — геймпад GP-300M.
Это классическое, игровое устройство со стандартным набором функциональных клавиш и проводным подключением.
Игровую линейку OKLICK дополнила новая модель проводного геймпада для ПК – GP-300M DARKSIDE. Для геймпада доступны два режима работы – аналоговый и цифровой; каждый из них обозначается светодиодной индикацией.
Устройство выполнено в привычном дизайне, который придётся по вкусу многим. В левой части геймпада расположена 4-направленная крестовина, справа – ещё 4 кнопки управления. Впереди, под указательными и средними пальцами, находится ещё по паре кнопок-лепестков. В средней части контроллера разместились 2 многоосевых мини-джойстика, а также кнопки SELECT, START, MODE, TURBO и CLEAR.
Вес геймпада – 208 граммов. Длина провода – 1.5 метра.
В комплектацию входят: геймпад GP-300M DARKSIDE и руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.
Технические характеристики OKLICK GP-300M DARKSIDE
Тип подключения: проводной
2 режима работы: цифровой и аналоговый
(светодиодная индикация режима)
Эргономичный дизайн для удобного и простого управления
Управление:
12 кнопок управления
4-направленный D-пад
2 многоосевых мини-джойстика (стика)
Кнопки: SELECT, START, MODE, TURBO и CLEAR
Стандарт подключения: DirectInput
Интерфейс подключения: USB 2.0
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 160 х 115 х 65 мм
Вес: 208 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Геймпад GP-300M
Руководство пользователя