11 ноября 2019, 10:45

Компьютерный игровой геймпад OKLICK GP-300M Darkside

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новый продукт для геймеров — геймпад GP-300M.

Это классическое, игровое устройство со стандартным набором функциональных клавиш и проводным подключением.

Игровую линейку OKLICK дополнила новая модель проводного геймпада для ПК – GP-300M DARKSIDE. Для геймпада доступны два режима работы – аналоговый и цифровой; каждый из них обозначается светодиодной индикацией.

Устройство выполнено в привычном дизайне, который придётся по вкусу многим. В левой части геймпада расположена 4-направленная крестовина, справа – ещё 4 кнопки управления. Впереди, под указательными и средними пальцами, находится ещё по паре кнопок-лепестков. В средней части контроллера разместились 2 многоосевых мини-джойстика, а также кнопки SELECT, START, MODE, TURBO и CLEAR.

Вес геймпада – 208 граммов. Длина провода – 1.5 метра.

В комплектацию входят: геймпад GP-300M DARKSIDE и руководство пользователя.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики OKLICK GP-300M DARKSIDE

    Тип подключения: проводной
    2 режима работы: цифровой и аналоговый
    (светодиодная индикация режима)

    Эргономичный дизайн для удобного и простого управления
    Управление:
        12 кнопок управления
        4-направленный D-пад
        2 многоосевых мини-джойстика (стика)
        Кнопки: SELECT, START, MODE, TURBO и CLEAR
    Стандарт подключения: DirectInput
    Интерфейс подключения: USB 2.0
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 160 х 115 х 65 мм
    Вес: 208 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Геймпад GP-300M
    Руководство пользователя


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