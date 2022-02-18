18 февраля 2022, 11:45

Если вся жизнь — игра, то самое время выбрать себе надежных напарников! Рекомендуем обратить внимание на беспроводные геймпады GP-021WPS и GP-022WPS от Ritmix, которые отлично подойдут для компьютеров, ноутбуков и PS3 и полностью поддерживаются платформой Steam.

Корпус у обеих моделей выполнен из прочного и износостойкого ABS-пластика, который, в сочетании с эргономичным дизайном, подчеркивает их сильный характер. Подключаются с помощью USB-приемника и работают от 3 элементов питания ААА. Геймпады оснащены двумя удобными аналоговыми стиками и двумя вибромоторами для усиления эффекта погружения. Так же GP-021WPS и GP-022WPS имеют удобную крестовину для классических аркадных игр и четыре курка-триггера — триггеры R2 и L2 имеют рельефный профиль для предотвращения неверных нажатий.