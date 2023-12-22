Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады

22 декабря 2023, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяют ассортимент товаров проводными и беспроводными геймпадами.

Контроллеры с широкой совместимостью подойдут пользователям консолей, ПК и мобильных платформ, помогут открыть для себя новые возможности в играх.



На проводной модели GP30 Sports размещается 13 кнопок и удобный LED-индикатор. 3D-джойстики поворачиваются на 360° и обеспечивают высокую точность управления. Модель способна работать в двух режимах: D-input предусматривает самостоятельную калибровку и настройку клавиш под игру, в то время как X-input позволяет игре самостоятельно подстроить геймпад под свой интерфейс. Ассиметричные двигатели с двойной вибрацией обеспечивают полное погружение в игровой процесс.

Множество дополнительных настроек позволяют подобрать и менять стиль игры. Кнопки A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT можно перевести в режим Turbo. При нажатии и удержании кнопки заданное действие будет выполняться до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку. Для настройки необходимо нажать и удерживать кнопку, либо комбинацию кнопок, и затем нажать кнопку Turbo. Для удаления настроек необходимо провести аналогичные действия, но вместо кнопки Turbo нажать Clear.LED-индикатор отражает подключенный режим работы: X-input, D-input, Android/HID и PS3. Геймпад также совместим с платформами Switch и Smart TV, телеприставками, смартфонами, планшетами на базе Android v5.0 и выше. Для подключения используется 1,8-метровый USB-кабель. Геймпад выполнен в фирменном дизайне Bloody с двухцветными рукоятками. Эргономичная и удобная форма обеспечивает максимальный комфорт в управлении.Беспроводные GPW50 Sports и GPW70 Sports оснащены удобными 3D-джойстиками и сверхточным D-Pad для улучшенного контроля за персонажем или курсором в игре. Кнопка Turbo позволяет перевести другие кнопки в режим автоматического повтора команды, для удаления этих настроек предусмотрена кнопка Clear. Ассиметричные двигатели создают приятную виброотдачу. Геймпады реагируют на события в игре, тем самым усиливая впечатления от происходящего на экране. GW70 Sports поддерживает три режима вибрации: 30%, 70% и 100%.Модели работают в двух режимах: D-input позволяет самостоятельно настроить клавиши под конкретную игру, X-input дает игре возможность самостоятельно определить геймпад и произвести необходимые настройки. Функции D-Pad можно переназначить на левый 3D-джойстик, для этого необходимо одновременно нажать кнопку Start и левый 3D-джойстик. Те же шаги позволяют вернуться к функции по умолчанию.LED-индикатор информирует пользователя о режиме подключения: X-input, D-input, Android/HID и PS3, а также Switch для GPW70 Sports. К устройствам Android относятся Smart TV, телеприставки, смартфоны, планшеты на базе ОС v5.0 и выше. GPW70 Sports в режиме Android способен выполнять функции мыши. Для Switch и D-input у него предусмотрен аудиоразъем AUX 3.5 мм, позволяющий подключать наушники.Дополнительный функционал GPW70 Sports не ограничивается аудиоразъемом AUX. Кнопки ML/MR позволяют настроить макросы для функциональных кнопок и джойстиков. Две зоны геймпада поддерживают четыре режима подсветки, которые можно настраивать светодиодной кнопкой и сочетанием кнопок D-Pad и Start. LT/RT триггеры используют датчики Холла, которые отличаются повышенной износостойкостью.Для беспроводного подключения контроллеры используют технологию 2.4 ГГц со сверхнизкой задержкой и USB, либо кабель USB Type-C. Рабочий диапазон до 10 метров позволяет комфортно разместиться в комнате перед компьютером или телевизором. Литиевый аккумулятор на 600 мАч обеспечивает до 13 часов работы, время зарядки составляет около 2.5 часов. У GPW70 Sports при включенной вибрации и подсветке время работы доходит до 7 часов.Геймпады выполнены в стильном минималистичном дизайне с эргономичными двухцветными рукоятками. Рукоятки GPW70 с нескользящим покрытием помогают крепко держать контроллер даже во время тяжелой схватки с боссом.GP30 Sports, GPW50 Sports и GPW70 Sports от Bloody – многофункциональные модели с эргономичной конструкцией и удобным управлением. Они подойдут как продвинутым геймерам, так и новичкам. Дополнительные настройки помогают настроить геймпад под конкретную игру, а широкая совместимость – играть на любой удобной платформе.