Проводной микрофон GM20 от Bloody

25 августа 2025, 11:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новый проводной микрофон GM20.

Модель отлично подойдет для записи подкастов, проведения стримов и записи контента с высоким требованием к качеству звука.

Главное преимущество GM20 — 10-миллиметровый электретный конденсаторный микрофон, позволяющий записать профессиональный чёткий, качественный звук. Кардиоидная диаграмма направленности отделяет голос от другого фонового шума, а встроенный поп-фильтр снижает количество звуковых помех и удаляет искажения. Благодаря этому качество записи отвечает запросам даже требовательных пользователей.Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц и битрейт 16 бит делают запись естественной и детализированной. Диапазон чувствительности микрофона составляет - 40 дБ ± 3 дБ.На корпусе устройства расположены регулятор громкости микрофона и кнопка отключения звука.Конструкция продумана до мелочей. Ударопрочный штатив-тренога фиксирует микрофон в устойчивом положении, исключая вибрации. Гибкое вращение даёт возможность более точной подстройки под пользователя. Также доступно портативное использование микрофона для записи в движении или стоя – он снимается с подставки. Плетёный USB-кабель длиной 230 см даёт свободу в перемещении.Bloody GM20 подойдёт для стриминга, записи подкастов и озвучивания. Высокая точность передачи звука, удобное управление и надёжная конструкция делают модель универсальным решением для создания контента.