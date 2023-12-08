В ассортименте Bloody появились проводные микрофоны

8 декабря 2023, 12:45

Bloody расширил ассортимент предлагаемых товаров проводными микрофонами.



Модель GM50 Pro поддерживает 4 направленности, подходит для самых разных ситуаций. Антивибрационное крепление “паук” предотвращает попадание на запись посторонних шумов. Новинка доступна в двух цветах: белом и черном.

Конденсаторный микрофон поддерживает частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет -37 ± 3 дБ, импеданс – 2.2 кОм. Модель отлично справляется с записью голоса, подойдет для проведения стримов. Максимальный уровень звукового давления 110 дБА позволяет использовать микрофон для музыкальной практики. Девайс выдает чистый звук, соотношение сигнал/шум составляет 95 дБ.Микрофон дает возможность самостоятельно выбирать диаграмму направленности, что значительно расширяет его область применения. “Стерео” подойдет для записи вокальных инструментов, для конференц-звонков лучше выбрать всенаправленный режим, а кардиоидный можно использовать для подкастов, стриминга и озвучивания видео. Для записи интервью предусмотрен двунаправленный режим. Настройка производится при помощи удобного контроллера, расположенного на самом микрофоне. Также доступны регулировка громкости и отключение девайса.Антивибрационный шокмаунт изолирует микрофон, защищая его от ударов, вибраций и низкочастотных шумов другого оборудования. Универсальный адаптер совместим с большинством микрофонных стоек и штативов. GM50 Pro можно вращать на 360 градусов. Для подключения используются 2.5-метровый кабель USB Type-C, также имеется аудиовход AUX 3.5 мм stereo jack. Модель легко впишется в геймерский сетап за счет 8 эффектов RGB подсветки.Проводной микрофон Bloody GM50 Pro станет подходящим решением для начинающего стримера. С 4 вариантами диаграммы направленности можно проводить любые вариации записи, от простого общения до вокальных стримов. Шокмаунт обеспечивает чистый звук без шумов и позволяет легко интегрировать модель в рабочее пространство.