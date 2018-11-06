Состоялся официальный анонс игровой мышки MSI Clutch GM50

Тайваньская MSI представила свою новую игровую мышь - Clutch GM50.
Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе.
Старт продаж намечен на «ближайшее время».
Одной из особенностей модели является сенсор PMW-3330, максимальная разрешающая способность которого 7200dpi. Для быстрого выбора dpi используется специальная кнопка.
Clutch GM50 получила надежные переключатели Omron с ресурсом в 20 млн. срабатываний.
Еще одна интересная особенность новинки – RGB-подсветка. Подсвечивается несколько зон.
Отдельно производитель отмечает фирменное программное обеспечение Gaming Center, которое позволяет настраивать большое количество различных эффектов.
Точная дата релиза новинка пока не сообщается. Стоимость также не известна.