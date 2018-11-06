6 ноября 2018, 11:45

Состоялся официальный анонс игровой мышки MSI Clutch GM50

Тайваньская MSI представила свою новую игровую мышь - Clutch GM50.

Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе.


Старт продаж намечен на «ближайшее время».

Одной из особенностей модели является сенсор PMW-3330, максимальная разрешающая способность которого 7200dpi. Для быстрого выбора dpi используется специальная кнопка.

Clutch GM50 получила надежные переключатели Omron с ресурсом в 20 млн. срабатываний.

Еще одна интересная особенность новинки – RGB-подсветка. Подсвечивается несколько зон.

Отдельно производитель отмечает фирменное программное обеспечение Gaming Center, которое позволяет настраивать большое количество различных эффектов.

Точная дата релиза новинка пока не сообщается. Стоимость также не известна.


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