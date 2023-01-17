Новая беспроводная мышь MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless

17 января 2023, 14:15

Компания MSI объявляет о выходе двух новых моделей в серии легких игровых мышек: беспроводной Clutch GM31 Lightweight Wireless и проводной Clutch GM31 Lightweight.



Будучи наследницей заслужившей множество наград модели Clutch GM41 Lightweight Wireless, мышь Clutch GM31 Lightweight Wireless предназначена для пользователей с небольшим размером ладони. В ней реализовано множество передовых технологий, включая беспроводной интерфейс с низкой латентностью. Время автономной работы достигает 110 часов, а для подзарядки прилагается удобная док-станция.

Мышь Clutch GM31 Lightweight Wireless изготовлена из такого же легкого пластика, как и предшественница, поэтому ее вес составляет всего 73 грамма. Это позволяет без малейших усилий совершать быстрые движения, что немаловажно во время лихорадочных виртуальных схваток. Компактный и эргономичный корпус идеально ляжет в руку некрупного размера – удобным будет большинство типов хвата. Тефлоновые ножки с однонаправленной текстурой поверхности гарантируют гладкое скольжение по любой поверхности.Используя передовой беспроводной интерфейс 2,4 ГГц с низкой латентностью, которая не превышает 1мс, мышь Clutch GM31 Lightweight Wireless гарантирует плавное и точное позиционирование. С полным аккумулятором она сможет проработать целых 110 часов, а подзарядка осуществляется с помощью комплектной док-станции – достаточно поставить на нее устройство. К игре можно будет вернуться быстро – 10-минутной подзарядки хватит на 7 часов игры (время автономной работы будет зависеть от режима использования устройства и окружающих условий). Альтернативный вариант – воспользоваться проводным подключением по кабелю USB Type--C.В мыши Clutch GM31 Lightweight Wireless используется сенсор PixArt PAW3311 с чувствительностью 12000 DPI, способный отслеживать движения со скоростью 300 IPS. На нижней панели корпуса имеется переключатель чувствительности.Для настройки всевозможных параметров устройства служит приложение MSI Center. В комплект поставки входят USB-передатчик, док-станция для подзарядки и кабель FriXionFree (USB-C->USB-A). Во время перевозки USB-передатчик можно поместить в выемку для USB-кабеля.Мышь Clutch GM31 Lightweight Wireless уже доступна для покупки в большинстве регионов мира.- Сенсор PixArt PAW3311- Чувствительность – до 12000 DPI, ускорение – 35g, скорость – 300 IPS- Переключатели Omron, рассчитанные на более чем 60 млн нажатий- Общий вес устройства – 73г- До 7 часов автономной работы после 10-минутной подзарядки- Компактный, эргономичный корпус для правшей- Приложение MSI Center для настройки устройства, включая подсветку- Док-станция для подзарядки, USB-передатчик (2,4 ГГц), кабель FriXionFree (USB-C -> USB-A) в комплекте