MSI выпускает беспроводные наушники MAESTRO 500

3 июля 2026, 17:45

MSI объявляет о выпуске беспроводной гарнитуры MAESTRO 500 WIRELESS – универсального устройства, которое одинаково хорошо подходит и для работы, и для развлечений, и для онлайн-коммуникации.

Активное шумоподавление с режимом прозрачности, 40-миллиметровые драйверы, высококачественный микрофон, три интерфейса и длительное время автономной работы - MAESTRO 500 WIRELESS помогает общаться без помех и слушать любой контент с максимальным качеством.

MAESTRO 500 WIRELESS гарантирует чистое, завораживающее звучание в широком спектре приложений, от онлайн-коммуникации и прослушивания музыки до игр и стриминга. 40-миллиметровые драйверы могут похвастать расширенным частотным диапазоном – до 40 кГц, а для блокировки фоновых звуков имеется технология активного шумоподавления. Если же нужно услышать, что происходит вокруг, не обязательно снимать гарнитуру – достаточно переключиться в режим прозрачности.Микрофон, которым оснащена гарнитура MAESTRO 500 WIRELESS, поддерживает технологии «формирования луча» и шумоподавления, которые выделяют голос пользователя и устраняют нежелательные звуки, соответственно. Микрофоном очень удобно управлять: чтобы включить его, нужно просто его опустить, а чтобы выключить – поднять.MAESTRO 500 WIRELESS поддерживает три интерфейса: радиоканал 2,4 ГГц с низкими задержками, беспроводной интерфейс Bluetooth 5.4 и проводной 3,5 мм. Это позволяет легко подключать гарнитуру к различным устройствам, включая компьютеры, игровые консоли и мобильные гаджеты. Время автономной работы достигает 90 часов, а быстрой 5-минутной подзарядки хватит потом примерно на 6 часов использования. Складная конструкция гарнитуры облегчает ее хранение и транспортировку.40-миллиметровые драйверы: чистый звук с глубокими басами, роскошная детализация благодаря расширенному до 40 кГц частотному диапазону.

Активное шумоподавление: блокирует посторонние звуки, а чтобы услышать окружающих можно переключиться в режим прозрачности.

Высококачественная звукозапись: технология формирования луча выделяет звук голоса, а технология шумоподавления устраняет фоновые звуки. Чтобы включить микрофон, достаточно его опустить, а чтобы выключить – поднять.

Длительное время автономной работы: аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 90 часов автономной работы устройства.

Складная конструкция: поворачивающиеся чашки наушников складываются вовнутрь, делая гарнитуру компактной – удобно при ее хранении и транспортировке.

Широкая совместимость: гарнитура оптимизирована под ПК, но также работает с Mac, PlayStation, Nintendo Switch и мобильными гаджетами.

Nahimic для гарнитур: программное обеспечение для глубокой настройки звучания и создания пространственных аудиоэффектов.