Великобритания передала Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов

28 июля 2026, 11:45

Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

"Это поможет более точно поражать цели и спасать жизни украинцев. Это также демонстрирует, какие инновации могут создать наши промышленности, работая вместе", — сказал на встрече новый британский премьер Энди Бернем.Британские СМИ писали, что речь идет про электронные глушилки Stone Cloak. Это устройства размером с планшет, которые устанавливаются на ударные дроны для обхода системы ПВО. Они будут "ослеплять" российскую ПВО, блокируя обнаружение украинских БПЛА.