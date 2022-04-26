Британия отменяет пошлины на товары из Украины, - Reuters

26 апреля 2022, 12:45

Борис Джонсон выполнил обещание, данное Владимиру Зеленскому во время недавнего визита в Киев.



Речь идет о меде, ячмене, консервированных помидорах, мясе птицы и другой продукции, сообщает британский департамент международной торговли.

«Мы непоколебимо поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация», — сказано в заявлении.Кроме того, британское правительство заявило, что введет дальнейшие запреты на экспорт в россию товаров, включая наличные деньги, морские товары и технологии, а также товары, связанные с энергетикой. На прошлой неделе уже ужесточены санкции в отношении предметов роскоши, включая икру, серебро и бриллианты.